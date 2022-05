Inter-Dybala, CorSport: “Ufficialmente ancora nessuna offerta. Marotta fa sapere che…”

Cresce l'attesa per capire quale possa essere il futuro di Dybala: gli aggiornamenti riportati dal Corriere dello Sport

Cresce l'attesa per capire quale possa essere il futuro di Dybala. "L'Inter monitora la situazione con interesse e, anche se ufficialmente non ha presentato all'entourage di Paulo una proposta, il club degli Zhang è pronto a mettere sul tavolo un contratto di 3-4 anni a 5,5 milioni di euro più bonus più le immancabili commissioni", spiega il Corriere dello Sport che poi entra nei dettagli.

"Nessun problema per i diritti d'immagine che resterebbero al 100% all'argentino visto che da anni l'Inter non li acquista più. Marotta e Ausilio hanno fatto sapere di essere interessati, ma solo se sarà Dybala, senza alternative che lo attraggono all'estero o in Italia, a scegliere l'Inter".