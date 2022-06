Sky – Inter-Dybala, contatto in settimana? Marotta lo chiama, offerta da formalizzare

Paulo Dybala aspetta l’Inter. E i nerazzurri attendono di alleggerire il monte ingaggi per affondare per la Joya

“Paulo Dybala resta un obiettivo dell'Inter, l'argentino lascerà la Juventus dopo sette anni in bianconero (in cui ha indossato anche la maglia numero 10). Sul fantasista però c'è anche l'interesse dell'Atletico Madrid. La dirigenza nerazzurra potrebbe avere un contatto in settimana con l'entourage di Dybala, per capire la situazione ed eventualmente formalizzare un'offerta. Marotta lo chiama, lo lusinga, ma a livello di offerte ufficiali ancora nessun passo avanti. L'Atletico Madrid si informa, è interessato: Andrea Berta, direttore sportivo del club spagnolo, ha un buon rapporto con Jorge Antun, agente di Dybala. Può essere una destinazione, soprattutto se dovesse andare via qualcuno da Madrid”, si legge.