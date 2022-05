Inter, nuovo vertice con Dybala: “C’è una tacita promessa di matrimonio in atto”

Paulo Dybala aspetta l’Inter. L’argentino ha dato priorità assoluta ai nerazzurri: spunta la promessa di matrimonio

Paulo Dybala aspetta l’Inter. L’argentino ha dato priorità assoluta ai nerazzurri e il club di Viale della Liberazione ha chiesto tempo alla Joya. La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla situazione, entrando nei dettagli dei contatti delle ultimissime ore. “A fuoco lento, senza fretta, consapevoli di un gradimento reciproco. Tra Paulo Dybala e l’Inter c’è una tacita promessa di matrimonio in atto: niente di scritto, niente che vincoli formalmente una o l’altra parte. Anche perché le cose sono chiare da tempo, non occorre metterle nero su bianco, almeno non ancora.