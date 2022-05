Inter, Dybala promesso sposo: “Cifre e dettagli dell’offerta. Poi la firma”

Fase cruciale della trattativa tra Paulo Dybala e l’Inter: cifre e dettagli dell'offerta pronta. Poi è attesa la firma

“Dybala infatti è da tempo promesso sposo dell'Inter - la passione del dt nerazzurro per l'argentino ha fatto la differenza - e adesso la trattativa entra nella fase cruciale. I contatti tra le parti sono costanti e presto ci sarà un incontro per mettere tutto nero su bianco: un quadriennale da 6 milioni netti più bonus l'offerta interista. Tante le proposte che sono arrivate all’ex numero dieci della Juventus: la Roma di Mourinho ha pensato al colpo, ma poi non ha affondato. E ormai è tutto pronto per il trasferimento a parametro zero della Joya all’Inter”, si legge.