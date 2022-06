Inter-Dybala, Marotta chiama Antun per il nuovo vertice: stallo per questo punto

La priorità Romelu Lukaku, ma non soltanto. L’Inter continua a muoversi anche sul fronte Paulo Dybala e oggi possono arrivare importanti novità sulla Joya, come svela La Gazzetta dello Sport: “Nonostante oggi ci saranno certe faccende londinesi da sbrigare, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno in programma anche una telefonata con l’articolato entourage di Paulo. Non sarà una conversazione sugli ultimi dettagli dell’affare, ma solo un aggiornamento per fissare un vertice. Il vertice. Già domani o mercoledì la sede di viale della Liberazione potrebbe, quindi, riaprirsi alla processione di agenti attorno all’argentino. Quell’incontro vis à vis sarà il momento decisivo per avvicinarsi ancora un po’ e rompere lo stallo che si era creato: più che sulla parte fissa dello stipendio (circa 6 milioni) o sul premio alla firma, c’è ancora da lavorare di gomito sui bonus legati alle prestazioni sportive della Joya”, si legge.