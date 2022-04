Inter, Marotta lavora al colpo Dybala: “Le vere cifre dello stipendio”

Beppe Marotta lavora al colpo Paulo Dybala a zero per la prossima stagione: ecco lo stipendio chiesto dalla Joya

Beppe Marotta lavora al colpo Paulo Dybala a zero per la prossima stagione. L’ad dell’Inter si sta muovendo sotto traccia con l’entourage dell’argentino, che lascerà la Juve al termine del campionato. Come riporta La Gazzetta, “lo stipendio dovrà essere all’altezza della classe e del palmares della Joya - che in autunno aveva trovato un’intesa di rinnovo con la Juve su un triennale da 8 milioni più due di bonus -, ma intanto c’è più di un motivo per essere ottimisti”, si legge.