Inter, fattore Dzeko: “Accelerata in vista per il rinnovo: la situazione”

"Il gol contro il Napoli è la summa di un momento interrotto solo dalla sosta ma che di fatto non ha avuto pause: a 20 reti totali in nerazzurro, resta un caposaldo per la formazione di Simone Inzaghi e nonostante la carta d'identità, il club non ha intenzione di perderlo. Per questo questa ennesima prestazione deluxe accelererà di fatto i tempi per il rinnovo e a breve è atteso un summit tra le parti", si legge.