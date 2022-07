Inter, su Dzeko gli occhi di Juve, Monza e Napoli. “Fosse per Inzaghi…”

I rumors sul futuro di Edin Dzeko e la volontà di Simone Inzaghi. Per far spazio a Paulo Dybala, l’Inter ha bisogno di cedere Alexis Sanchez e uno tra il bosniaco stesso e Joaquin Correa. La Repubblica fa così il punto sulla situazione dell’ex centravanti della Roma.

“Oltre a Sanchez, che finora ha rifiutato tutte le possibili destinazioni non ritenendole alla propria altezza, dovrà probabilmente partire uno fra Correa, che lo scorso anno ha deluso complici gli infortuni, e Dzeko, che Inzaghi tratterrebbe volentieri in squadra. Per il numero 19 argentino c'è stato qualche interessamento da parte di club spagnoli. Al bosniaco guarda con interesse la Juventus. Ma occhio anche a Monza e Napoli”, si legge.