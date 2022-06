Sky – Dzeko per l’Inter non è sul mercato. Quattro italiane su Pinamonti

Altra giornata ricca di appuntamenti per l'Inter. Ecco le novità sul mercato, raccontate su Sky da Di Marzio tra colpi in entrata e in uscita

Alessandro Cosattini

Altra giornata ricca di appuntamenti per l'Inter. Nel pomeriggio i dirigenti nerazzurri hanno incontrato prima il Monza e poi la Salernitana per discutere del futuro di diversi giocatori. Ecco le novità sul mercato dell'Inter, raccontate su Sky Sport da Gianluca Di Marzio tra colpi in entrata e in uscita.

"Il Monza ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il prestito secco di Stefano Sensi. Ora spetta al giocatore decidere se accettare per avere l'opportunità di giocare da titolare. La Salernitana inoltre ha l'accordo con il giovane difensore Pirola e in definizione con l'Inter, prestito con obbligo legato a salvezza e presenze. Pinamonti molto richiesto da Monza, Salernitana, Atalanta e Fiorentina.

Dzeko per l'Inter non è sul mercato, il club glielo ha ribadito. Per il club, Dzeko resta e sarà uno degli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi".