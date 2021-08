Sky – Sì Dzeko, non ancora Zapata: cosa manca per l’arrivo di Duvan all’Inter

I nerazzurri si muovono sul mercato per sostituire Lukaku, che nelle prossime ore si trasferirà ufficialmente al Chelsea

Edin Dzeko è sempre più vicino all’Inter. Il bosniaco ha già detto sì al contratto biennale proposto dalla società nerazzurra, resta da trovare l’intesa tra il club e la Roma sull’indennizzo. Parti vicine, l’Inter punta a chiudere in fretta. E Duvan Zapata? Come riportato da Sky Sport, è “diverso il discorso relativo a Duvan. Serve l'incastro giusto con l'Atalanta che attende di sbloccare la trattativa per Abraham: sull'inglese del Chelsea, però, c'è anche l'interesse dell’Arsenal”, si legge sul sito.