Inter sempre molto attenta agli affari a costo zero. Tra i giocatori in scadenza di contratto quello che stuzzica di più la fantasia dell'area sportiva nerazzurra è sicuramente Jonathan David . Sulle sue tracce, però, non c'è solo l'Inter.

"La finestra estiva del mercato si è chiusa da pochi giorni, ma alcune squadre stanno già programmando il futuro, soprattutto per quanto riguarda i colpi a parametro zero. Tra questi, il più ambito resta il centravanti canadese del Lille Jonathan David. Il 24enne attaccante si svincolerà nell’estate del 2025 e molte società sono sulle sue tracce. In Italia Juventus e Inter sono i due club più interessati. I bianconeri hanno fissato un summit nelle prossime settimane con l’entourage della punta, mentre l’Inter sogna il suo innesto al posto di Marko Arnautovic, anche lui con il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione. Un derby di mercato tra i due club con più tifosi - da sempre rivali sul campo - che vede per ora la Juventus in vantaggio. David vuole l’Italia, anche se offerte importanti arriveranno al suo procuratore anche dell’Inghilterra", scrive Repubblica.