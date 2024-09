Inter, non solo Jonathan David: ecco tutti i futuri parametri zero già in lista

Cambia linea con Oaktree — Il presidente Marotta, il ds Ausilio e il suo vice Baccin si sono mostrati degli esperti in questo campo e sono pronti a ripetersi, seguendo però le linee guida della nuova proprietà, Oaktree, che già nella sessione appena conclusa ha stoppato l’arrivo di alcuni svincolati perché in là con l’età (Hermoso e Ricardo Rodriguez, individuati a luglio per rimpiazzare l’infortunato Buchanan). Dunque parametri zero sì, ma possibilmente non over 30. Anzi, già un Jonathan Tah, classe 1996 - compirà 29 anni a febbraio - potrebbe essere considerato al limite dai contorni indicati, al di là del fatto che il centrale tedesco, rimasto al Bayer Leverkusen, è nel mirino del più ricco Bayern Monaco. L’Inter in passato ha pensato a Tah e adesso lo prenderebbe volentieri, al di là dei costi e della concorrenza, perché il difensore centrale sarà uno degli obiettivi principali della prossima stagione.

Tutti i nomi in lista — Sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza, in scadenza e non (rimane per esempio sul taccuino Bijol dell’Udinese e si valuterà il recupero di Schuurs del Torino). Fra i futuri parametri zero, piacciono il francese Olivier Boscagli del Psv Eindhoven (classe 1997), Danilho Doekhi dell’Union Berlin (1998) e Oumar Solet del Salisburgo (2000). Tre giocatori già sondati nei mesi scorsi e che a maggior ragione potrebbe diventare delle occasioni a inizio 2025. Per la fascia destra dove resta nebuloso il futuro di Dumfries, piace molto il 21enne Devyne Rensch, uno degli ultimi gioielli dell’Ajax. E poi attenzione all'attacco dove l'Inter saluterà Arnautovic (oltre a Correa, se resterà fino a giugno) e dove non vanno mai escluse possibili offerte indecenti per uno dei gioielli, Thuram o Lautaro Martinez.

Non solo David — In questo senso, l'Inter è segnalata insieme da altri club - in Italia non vanno dimenticate Juventus e Milan - su Jonathan David del Lille. Il canadese è rimasto in Francia, per ora non intende rinnovare e quindi sarà uno dei parametri zero più ricercati: è un 2000, dunque pienamente in linea con i parametri Oaktree", si legge.