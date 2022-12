Sky – Inter, si attende una risposta da Skriniar. Ecco il sogno sul mercato

“I nerazzurri sono a lavoro sul futuro, con una lunga lista di giocatori in scadenza di contratto. Su tutti c'è Milan Skriniar: il rinnovo del difensore slovacco è il principale obiettivo dell'Inter che aspetta una risposta dal giocatore. Il sogno per l'attacco è Marcus Thuram, ma la trattativa non è semplice”, si legge sul sito di Sky.