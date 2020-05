TMW – Inter, colpo in prospettiva? “Contattato uno degli esterni destri più ricercati d’Europa”

L’Inter lavora senza sosta per rendere la squadra a disposizione di Antonio Conte sempre più forte, anche per il futuro. Ed è su questo fronte che va interpretato l’ultimo sondaggio effettuato dal club nerazzurro. Secondo TuttoMercatoWeb, la dirigenza si sarebbe messa sulle tracce di Youcef Atal, talentuoso esterno algerino classe ’96 di proprietà del Nizza. “E’ uno degli esterni destri più ricercati d’Europa, è nazionale algerino e nel ruolo è tra i più quotati per il salto di qualità nella prossima sessione di trasferimenti”, si legge. Anche altri club italiani hanno mostrato interesse nei confronti del giocatore, che ha un valore di mercato superiore ai 20 milioni di euro.