Inter, arriverà un esterno a prescindere da Perisic. “Ecco il nome più gettonato”

L'Inter ha intenzione di prendere un esterno, giovane, come investimento per il futuro. Probabile poi un prestito in un club di A

Matteo Pifferi

Nella giornata di ieri, l'Inter ha incontrato gli agenti di Perisic per cercare di convincere il croato a restare. L'offerta è stata ritoccata e si attende ora la risposta definitiva dell'ex Bayern Monaco. In ogni caso, però, l'Inter ha intenzione di fare un investimento anche in ottica futura. Il Corriere dello Sport indica anche il nome:

"Il prossimo anno, in caso di conferma, Ivan magari sarà utilizzato anche a destra per cercare una coesistenza con Gosens. Di certo l'Inter ha intenzione di acquistare un altro esterno, come investimento per il futuro, ma lo manderà a giocare in Serie A. Il nome di Cambiaso del Genoa, nel mirino del Napoli, è il più gettonato".