Inter, arriva l’esterno a sinistra? CdS: “Dipenderà da un’uscita: ecco il nome”

Domani partirà ufficialmente il mercato invernale in Serie A e l'Inter è alla finestra per eventuali rinforzi

Domani partirà ufficialmente il mercato invernale in Serie A e l'Inter è alla finestra per eventuali rinforzi. "Quando eventualmente ci sarà un'uscita (Kolarov: altra squadra o addio al calcio?), si punterà su un quinto di sinistra, ma senza spendere per il cartellino. Al momento, però, l'argomento non è caldo", spiega il Corriere dello Sport che poi fa chiarezza sulla situazione Onana: "Con il portiere dell'Ajax c'è da tempo accordo, ma la firma e le visite mediche saranno fatte a tempo debito, anche per non minare la tranquillità di Handanovic, al quale sarà comunque proposto il rinnovo con tanto di possibilità di giocarsi il posto".