L’Inter cerca un esterno sinistro. “Occhi su un top che può liberarsi a parametro zero”

L'assenza di Ivan Perisic sta pesando anche più delle aspettative e l'Inter vuole correre ai ripari. I nerazzurri, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbero messo nel proprio mirino Grimaldo, in scadenza col Benfica:

"L'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio stanno già monitorando il mercato e tutte le opportunità. Una di queste porta il nome di Alejandro Grimaldo, esterno del Benfica il cui contratto scadrà a giugno. Una pista che si può accendere soprattutto se non rinnoverà con il club portoghese anche se la concorrenza non manca, sia all'estero che in Italia", si legge sul portale di mercato, che accosta all'Inter anche Parisi e Mazzocchi.