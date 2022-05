Inter, da un Dybala… all’altro: “Farias è l’erede della Joya, c’è la clausola”

Da un Dybala… all’altro. L’Inter si muove per il giocatore argentino in scadenza con la Juventus, ma anche per l’erede della Joya

Alessandro Cosattini

Da un Dybala… all’altro. L’Inter si muove per il giocatore argentino in scadenza di contratto con la Juventus, ma anche per l’erede della Joya. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che entra nei dettagli della situazione: “Da una Joya all’altra, ecco il nuovo talento che in campo parla la stessa lingua di Paulo Dybala. Gioca nel Colon di Santa Fe, ha 19 anni e ricopre lo stesso ruolo dell’ormai ex juventino su cui la dirigenza nerazzurra si è fiondata per centrare il colpaccio a parametro zero.

A differenza del cordobese, Farias è un destro naturale ed esibisce una maggior potenza, ma è meno dribblomane e ama puntare la porta senza tanti fronzoli. I numeri raccontano di 11 reti e sette assist in 64 presenze ufficiali, sulla scia di un’esplosione avvenuta nell’ultimo anno. Carattere e personalità sono quelli di un veterano, complice anche una vita per nulla facile e costellata di disgrazie. Rimasto orfano due anni fa dopo aver perso la madre per un tumore e il padre a causa del Covid, Farias è stato adottato dal suo agente, Martin Sendoa, che fa da tutore legale anche alla sorellina di 12 anni. Pochi mesi fa ha respinto la corte di Boca e River per giocare la Libertadores con il club del suo core, il Colon, con cui ha firmato il rinnovo fino al 2025. Ma se arrivasse una chiamata europea non si tirerebbe indietro. La clausola risolutiva di appena 12 milioni di dollari lo rende particolarmente appetibile”, si legge.