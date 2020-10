GdS – Inter, Darmian ha firmato: Conte lo avrà da lunedì. Domani Matteo tornerà a Parma per…

Matteo Darmian è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il laterale ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri dopo aver svolto in giornata le visite mediche di rito. La rosea riferisce che domani il giocatore sarà di ritorno a Parma per raccogliere gli effetti personali e chiedere al club di non essere utilizzato contro l’Hellas Verona, così da non rischiare di compromettere il suo passaggio all’Inter.

“Il club emiliano era fiducioso di poterlo avere almeno in panchina, tuttavia il buon senso potrebbe suggerire di andare incontro al desiderio del ragazzo che comunque ha sempre dimostrato il suo attaccamento al Parma. In ogni caso Darmian sarà a disposizione di Conte lunedì“, conclude la Gazzetta.

(Fonte: gazzetta.it)