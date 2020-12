CdS – Inter, fluida la situazione di Eriksen. Sulle scrivanie di Marotta e Ausilio…

La speranza è che presto possa accendersi qualcosa. Christian Eriksen è fuori dal progetto dell’Inter, ma di possibili e convinte acquirenti non se ne vedono all’orizzonte. Dalla cessione del danese parte la strategia per il mercato nerazzurro.

Spiega il Corriere dello Sport: “Attorno ad Eriksen la situazione appare decisamente fluida. Nel senso che l’Inter ha davvero poco in mano. Si attende anche su questo fronte, insomma. E non è nemmeno detto che il Paris Saint Germain, su indicazione di Pochettino, suoni al citofono di viale Liberazione. In squadra, infatti, ci sono già parecchi elementi offensivi e i desideri del tecnico argentino si potrebbero orientare su profili con caratteristiche diverse. Nel caso, non resterebbe che la Premier. Un intermediario ha già avuto l’incarico di proporre il danese, ma, finora, ha raccolto solo vaghi interessi. I rumors continuano ad associare Eriksen ad Arsenal o Manchester United, rispettivamente con uno tra Xhaka o Ceballos e Van de Beek come pedine di scambio. Sulle scrivanie di Marotta e Ausilio, però, ancora non è stato recapitato nulla”.