GdS – Così l’Inter con le due nuove alternative per Inzaghi a gennaio: la formazione

Inter a caccia di rinforzi da regalare a Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione. Dipende tutto dal futuro di due giocatori su tutti: Matias Vecino e Stefano Sensi, alla ricerca di maggior spazio nel girone di ritorno. I profili individuati per sostituirli sono due su tutti: la priorità Lucas Digne, in uscita dall’Everton, e Gonzalo Villar, ai margini in casa Roma.