Casadei, Inter ha una formula preferita. E c’è un diktat tassativo: 3 opzioni in Serie A

Nonostante il pressing del Chelsea, l'Inter preferirebbe vendere Cesare Casadei in Serie A, a titolo definitivo (ma tassativamente con recompra) o, più probabilmente, in prestito secco. E' la soluzione in assoluto preferita in Viale della Liberazione, dove non vogliono privarsi di un calciatore di prospettive enormi. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"La seconda opzione è senza dubbio la più probabile e soprattutto quella preferita in Viale della Liberazione, perché permetterebbe al giocatore di immagazzinare esperienza nel curriculum e tornare poi alla base con un profilo più maturo e già "battezzato" nel calcio dei grandi. Soprattutto se la destinazione è in Serie A come potrebbero essere Torino, Sassuolo e Sampdoria, tutti club che hanno chiesto informazioni più o meno approfondite per il classe 2003. Ovviamente i nerazzurri non inserirebbero alcun diritto di riscatto, se non accompagnato da una tassativa "recompra". Molto più probabile, comunque, un prestito secco. Ci sono squadre interessate anche in Serie B ma, proprio per quanto promette Casadei, sarebbe un peccato non metterlo subito alla prova in A, con il valore di mercato che di conseguenza crescerebbe ulteriormente".