CorSport: “Mercato? Inter sarà più forte e completa dell’anno scorso. Obiettivo chiaro”

"Sistemati tutti questi tasselli, ne uscirà un’Inter certamente più forte e più completa (con Asllani ad esempio c’è finalmente un vice-Brozovic di ruolo) rispetto all’anno scorso. E, per di più, come anticipato da Marotta, la maggioranza della rosa sarà a disposizione di Inzaghi subito per l’inizio della preparazione o una settimana dopo nel caso dei nazionali impegnati più a lungo. Insomma, si tratta del modo migliore per attrezzarsi ad una stagione che avrà sì la variabile del Mondiale a fine autunno, ma che per l’Inter avrà un obiettivo chiaro e preciso: riprendersi lo scudetto e cucirsi sulla maglia la seconda stella. C’è mancato poco che ci riuscisse già la scorsa stagione, ma allo sprint l’ha spuntata il Milan. Non senza qualche rammarico, evidentemente. E, infatti, i movimenti già completati e quelli che lo saranno nelle prossime settimane sono stati studiati anche per gestire meglio i momenti di difficoltà che, alla fine, sono costati punti pesanti. Insomma, il primo quando di sfida lanciato sul tavolo dello scudetto è quelle interista. Adesso tocca agli altri adeguarsi".