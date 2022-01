Inter, il Sassuolo spara alto per Frattesi: c’è distanza sulle cifre

C'è distanza sulla valutazione di Davide Frattesi. Il Sassuolo è bottega cara, l'Inter lo sa e sta studiando la strategia per l'estate

C'è distanza sulla valutazione di Davide Frattesi. Il Sassuolo è bottega cara, l'Inter lo sa e sta studiando la strategia in vista dell'estate. Come svela La Gazzetta dello Sport, "Carnevali ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo del suo centrocampista. l’Inter oggi non lo valuta più di 15", si legge. Ragionamenti in corso da parte dei nerazzurri, si pensa anche al doppio colpo con Scamacca nell'operazione, sempre dal Sassuolo.