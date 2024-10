Arnautovic e/o Correa via dall’Inter a gennaio? Ecco l’ipotesi più accreditata

Ormai è chiaro che l’Inter sta provando a capire come rinfrescare il reparto per l’anno prossimo, mentre per gennaio non sembrano esserci troppi margini di manovra. Arnautovic non dovrebbe essere in discussione mentre per Correa, se dovesse presentarsi un amatore, i nerazzurri sarebbero disposti a liberarlo, come avrebbero fatto anche in estate. Ma siamo nel campo delle ipotesi e con le pochissime chance che avrà Correa di mettersi in mostra da qui a gennaio, l’ipotesi più accreditata è quella della permanenza fino a giugno, nonostante non mancheranno intermediari che lo proporranno un po’ in giro per il mondo", si legge.