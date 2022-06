Inter, Correa e Dzeko possono partire? “Rumors su Edin, con ogni probabilità…”

“Con ogni probabilità rivedremo i due attaccanti con la maglia dell’Inter la prossima stagione. Per Correa la società ha investito una somma importante per strapparlo alla Lazio la scorsa estate: l’argentino è arrivato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 31 milioni di euro. A oggi, una sua partenza è da escludere. Per Dzeko, invece, si registrano interessi da club degli Emirati Arabi, ma il bosniaco vuole continuare a giocare ad alti livelli”, si legge.