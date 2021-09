GdS – L’Inter nutre grandi speranze sul futuro di questi due giovanissimi

I dirigenti nerazzurri e Simone Inzaghi osservano con grande attenzione i loro progressi in vista del futuro

Due nomi da tenere d’occhio per il futuro dell’Inter. Simone Inzaghi e i dirigenti nerazzurri osservano con attenzione e lo faranno per tutta la stagione, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. Ci sono anche loro infatti tra i sette attaccanti ceduti in prestito dai nerazzurri: “Due baby bomber spediti in provincia sono Mulattieri e Oristanio, gli unici chiamati a farsi le ossa in seconda divisione: il primo è finito a Crotone, dov’è partito alla grande grazie a due reti in altrettante partite, entrambe da titolare, dopo una prima esperienza in B con lo Spezia (1 gol in tre presenze) e la strepitosa stagione vissuta in Olanda (19 gol in 32 uscite).