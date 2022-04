Inter, quale futuro per Pinamonti e Satriano? I nerazzurri hanno un piano

I due attaccanti si stanno mettendo in mostra con altre maglie e in estate verrà presa una decisione su di loro

Le valutazioni che l'Inter dovrà fare la prossima estate in sede di mercato riguarderanno anche Andrea Pinamonti e Martin Satriano. I due attaccanti si stanno mettendo in mostra altrove e presto si dovrà decidere se sacrificarli, portarli a casa o lasciarli ancora in prestito. Molto dipenderà ovviamente dalle offerte che giungeranno in viale della Liberazione, come sottolinea il Corriere dello Sport: "L'Inter vuole fare cassa anche con Pinamonti, dopo ieri a quota 12 centri in A. Può essere inserito nell'operazione Scamacca, ma c'è da trovare l'accordo sulle valutazioni dei due cartellini. E "Pina" non è certo in saldo. Satriano, prestato al Brest, ha richieste da Inghilterra, Francia e Spagna, ma magari resterà nella rosa di Inzaghi".