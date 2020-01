Sky – Inter, in sede anche i rappresentati di Pinamonti: su di lui due squadre, le ultime

Giornata assolutamente movimentata nella sede dell’Inter. Fra i tanti incontri per Politano al Napoli (Llorente per ora non vestirà nerazzurro) e per Eriksen, infatti, in viale della Liberazione si sono visti anche i rappresentati di Andrea Pinamonti, giovane attaccante in orbita nerazzurra attualmente al Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giocatore, che dovrà essere prima riscattato per circa 18 milioni proprio dal Genoa come da accordi presi con l’Inter, ci sono SPAL e Cagliari.

Si sta cercando una soluzione per permettergli di giocare con maggiore continuità, dato il poco spazio fin qui trovato in rossoblù. Un pomeriggio assolutamente frenetico nella sede nerazzurra.

(Fonte: Sky Sport)