Satriano ha mercato, il futuro dipende da… Pinamonti: il piano dell’Inter

La società nerazzurra ha le idee chiare sul baby attaccante, in gol contro in Lugano

È tra le grandi sorprese del precampionato dell’Inter. Stiamo parlando di Martin Satriano, attaccante classe 2001 a segno in amichevole contro il Lugano. Simone Inzaghi lo sta valutando attentamente in allenamento e - come svelato da Alfredo Pedullà a Sportitalia - non è da escludere una sua permanenza. Il giocatore ha mercato, ma l’Inter non vuole cederlo per ora e molto dipenderà dal futuro di Andrea Pinamonti, in uscita ma con un ingaggio pesante.