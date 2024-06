Sono ore caldissime sull’asse Inter-Genoa per provare a raggiungere un accordo per Josep Martinez: accordo sul prezzo del portiere

Sono ore caldissime sull’asse Inter-Genoa per provare a raggiungere un accordo per Josep Martinez. La contropartita giusta per il Grifone potrebbe essere Gaetano Oristanio. L’accordo per la valutazione del portiere - come appreso da FCIN1908.it - è di 15 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione…