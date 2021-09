Inter, colpo Ginter a parametro zero? Ecco le sue parole sul futuro

Le dichiarazioni del difensore, accostato ai nerazzurri come possibile colpo a zero per la prossima stagione

Alessandro Cosattini

Matthias Ginter rimane un obiettivo dell'Inter. Lo assicura Calciomercato.com, che riporta poi delle parole del difensore tedesco a Kicker: "Non so nulla del rinnovo, immagino ci saranno dei contatti con il mio agente nelle prossime settimane”. Il difensore tedesco classe 1994 del Borussia Moenchengladbach è in scadenza a giugno 2022.