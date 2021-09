“Talento purissimo, ma ancora grezzo”: Inter, occhi su un gioiello del 2000

I dirigenti nerazzurri seguono da vicino il giocatore in vista del futuro: interessa già dalla scorsa stagione

Gli occhi dell'Inter su un gioiello per il presente, ma soprattutto il futuro. Come sottolineato da Calciomercato.com, domenica contro la Sampdoria ci sarà un osservato speciale su tutti in campo. "L'Inter guarderà Mikkel Damsgaard con grande interesse, dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi: in viale della Liberazione sanno di trovarsi di fronte a un talento purissimo, ma ancora grezzo. Vederlo giocare contro una difesa arcigna e organizzata come quella nerazzurra sarà un ottimo banco di prova", si legge.