Sky – Inter, il giorno di Inzaghi: è in sede per il rinnovo, poi la conferenza

Simone Inzaghi è arrivato nella sede dell'Inter per firmare il rinnovo di contratto. Come confermato anche da Sky Sport, è infatti oggi "il giorno di Inzaghi. L’allenatore è arrivato in sede Inter per il rinnovo e nel pomeriggio parlerà nella conferenza stampa che aprirà la stagione con il presidente Marotta", ha scritto su X Matteo Barzaghi di Sky. Firmerà fino al 2026, con uno stipendio da 6,5 milioni di euro netti più bonus.