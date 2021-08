CorSera – Ultimo giorno di mercato: Inter, restano da piazzare ultimi esuberi

Il giornale spiega che il club nerazzurro ha completato la sua sessione di mercato con Correa

Il Corriere della Sera, nell'articolo che parla degli affari dell'ultimo giorno di mercato e a proposito delle operazioni nerazzurre ai suoi lettori spiega: "L'Inter può permettersi di vivere con relativa serenità le ultime ore di mercato. Il club nerazzurro deve solo piazzare alcuni giocatori in esubero". Da giorni l'ad nerazzurro ha spiegato che Correa era l'ultimo colpo in entrata e anche ieri dallo Sherathon, hotel del calciomercato, filtrava la stessa identica versione. Il dirigente, a Radio1, ha parlato di una sessione di mercato difficile, per questioni economiche, per tutti i club e si è detto soddisfatto di aver aggiunto all'attacco nerazzurro Correa.