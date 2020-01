Telefoot – Ci siamo, Giroud a un passo dall’Inter: il West Ham ha mollato. Il Chelsea…

Olivier Giroud è sempre più vicino all’Inter. Questo, almeno, è quanto sostiene l’autorevole testata francese Telefoot. Per l’attaccante, in uscita dal Chelsea, infatti, quella nerazzurra sarebbe rimasta l’unica pista concreta, dato che West Ham e Bordeaux avrebbero mollato la presa e che la strada che porta all’Olympique Lyonnais sarebbe priva di fondamento.

Insomma, complice anche la volontà dei Blues di liberarsene a gennaio (Giroud è in scadenza di contratto a giugno), l’ex Arsenal potrebbe presto vestire la maglietta dell’Inter, disposto anche a giocare il ruolo da terzo attaccante alle spalle di Lautaro e Lukaku e a giocarsi dunque il posto con Alexis Sanchez. Per dare ad Antonio Conte maggiori opzioni in attacco, e per aiutare i nerazzurri nella corsa Scudetto.

(Fonte: Telefoot)