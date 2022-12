Inter, Gosens via già a gennaio? Dipende da queste due condizioni

Il futuro di Robin Gosens. Escluso a sorpresa dai convocati per i Mondiali, l’esterno tedesco è alla ricerca di spazio

Il futuro di Robin Gosens . Escluso a sorpresa dai convocati per i Mondiali, l’esterno tedesco è alla ricerca di spazio nella seconda parte di stagione. Del suo futuro ha parlato così Fabrizio Biasin su Twitch.

“Gosens? Dipende dal giocatore e dalle eventuali offerte. Dovessero esserci proposte non all’altezza per il tedesco, si va avanti con lui ed è la mia speranza. Io Gosens me lo terrei volentieri”, le sue parole al canale di calciomercato.it.