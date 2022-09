Inter, perché il Leverkusen si è ritirato per Gosens: il retroscena sulla trattativa

“Per Robin Gosens si è chiuso tutto già in mattinata. Nel senso che il Bayer Leverkusen, dopo aver improvvisamente bussato alle porte di viale Liberazione, non è andato oltre la proposta di un prestito con diritto di riscatto. L’Inter l’avrebbe presa in considerazione soltanto se il diritto fosse diventato obbligo (a 28 milioni), ma il club tedesco si è ritirato. E così il club nerazzurro ha lasciato decadere l’offerta (sempre prestito con diritto) che aveva fatto pervenire allo Stoccarda per Borna Sosa, individuato come possibile sostituto dell’ex-Atalanta. Gosens, quindi, resta. E, a questo punto, spera di riuscire a giocare un po’ di più, con l’obiettivo evidentemente di tornare quello di Bergamo. Il primo ad augurarselo è pure Inzaghi”, si legge.