Inter, sirene tedesche e non solo per Gosens: tre club alla finestra

Chiuso dalla concorrenza di Federico Dimarco sulla corsia sinistra dell’Inter, Robin Gosens può dire addio a gennaio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, “aumenta infatti la fila per Robin Gosens. Dopo il Bayer Leverkusen, anche Leicester e Wolfsburg si sono interessati all'esterno sinistro tedesco dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio”, si legge. Fin qui, il suo impatto in nerazzurro è stato inferiore alle aspettative.