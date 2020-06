Mercato, l’Inter non ha dubbi: “Ecco il gioiello sul quale sarà fatto il grande investimento”

L’Inter ha scelto e non ha dubbi: sarà Sandro Tonali il grande colpo in mediana. L’identikit del ragazzo è perfetto: italiano, classe 2000 e già affermato nella nazionale italiana e in Serie A. Lo conferma Tuttosport, che spiega: “Il grande investimento a centrocampo sarà fatto per Sandro Tonali anche se l’Inter ha il timore che si possa scatenare un’asta sul giocatore, anche alla luce dei movimenti creati dalla partenza di Pjanic in direzione Barcellona. Fatto sta che Cellino chiede complessivamente 40 milioni per il suo gioiello, cifra comunque raggiungibile grazie all’inserimento di alcuni bonus sulla falsa riga di quanto accaduto un’estate fa con Nicolò Barella (preso in prestito oneroso con obbligo di riscatto e una valutazione complessiva da 45 milioni)”.