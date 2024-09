Come ogni grande società che si rispetti, anche l'Inter sta già programmando con ampio anticipo le mosse di mercato futuro. Anche perché ci sono varie zone di campo in cui i nerazzurri dovranno intervenire pesantemente in una campagna di rinnovamento non banale. Per esempio, in difesa, dove, secondo il Corriere dello Sport, sono praticamente certi gli addii di Acerbi e de Vrij. Un sostituto potrebbe essere Bijol, prossimo avversario in campionato con la maglia dell'Udinese e da tempo sui taccuini interisti: