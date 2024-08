Sembrava ormai destinato alla Fiorentina, Albert Gudmundsson. E invece l'Inter c'è, e non ha ancora alzato bandiera bianca. Tutt'altro. Come riferisce calciomercato.com, infatti, il Genoa avrebbe aperto a Marko Arnautovic come contropartita tecnica nell'eventuale affare. Siamo ai primi contatti tra club, ma significativi. La Fiorentina resta avanti, ma la parola fine non è ancora scritta. Si legge: