Inter, arriva Onana e Handanovic scade a giugno: “In società non tutti convinti che…”

La verità sul futuro di Samir Handanovic. Con l’imminente arrivo di André Onana, in casa Inter si riflette sull’attuale capitano nerazzurro. Lo svela Calciomercato.com: “Il contratto dello sloveno è in scadenza a giugno e non tutti in società sono convinti di rinnovarlo, ma alla fine sarà Samir a decidere: o accetta un ruolo secondario di vice Onana con riduzione dell'ingaggio rispetto agli attuali 3,2 milioni netti a stagione, oppure le strade tra l'Inter e Handanovic si separeranno. Il giocatore ha chiara la situazione e in questi mesi valuterà il suo futuro”, si legge.