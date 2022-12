Inter, Handanovic più lontano e spunta un altro nome: è in pole e garantisce Marotta

Come riporta Tuttosport, il futuro di Samir Handanovic è sempre più lontano dall’Inter. Per lo sloveno rimane viva l’ipotesi, in caso di ritiro, che possa entrare nello staff di Simone Inzaghi. Il club resta fortemente determinato ad affiancare un co-titolare a Onana. "Nel “fixing” dei papabili sarebbe balzata in testa una vecchia conoscenza di Marotta, considerato che lo ha avuto per due anni a Torino come vice- Buffon. Si tratta di Neto che nella prima parte di stagione ha collezionato 9 presenze nel Bournemouth e che sarebbe ben contento di tornare in Italia a fine stagione".