CM – Inter, perché Handanovic ora è un problema: caccia al sostituto

Prestazione non del tutto convincente ieri del primo portiere nerazzurro: si cerca il sostituto sul mercato

Una prestazione non del tutto convincente di Samir Handanovic ieri a Marassi contro la Sampdoria. Ne parla in modo approfondito oggi Calciomercato.com tra presente e futuro: “Colpevole? Non direttamente, ma anche contro la Sampdoria Samir Handanovic ha dimostrato come la sua carriera, almeno per ora, abbia intrapreso una pericolosa parabola discendente. Sul primo gol poteva uscire sulla palla a campanile e interrompere prima l'azione del gol, sul secondo rimane ancora immobile sul tiro non imparabile di Augello. Per questi l'Inter ha iniziato a muoversi sul mercato dei portieri con Onana primo nome. Il problema Handanovic, però, rimane ancora”, si legge.