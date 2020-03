Inter, proposto di nuovo Henrichs per le fasce: il club nerazzurro ha risposto così

Saranno le fasce uno dei reparti in cui l’Inter interverrà maggiormente nella prossima sessione di mercato, con Antonio Conte che ha già fatto i suoi nomi per rinforzare l’organico. E, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, è stato riproposto in questi giorni Benjamin Henrichs, esterno tedesco classe ’97 già sondato in passato dai nerazzurri: “L’Inter, a cui è stato nuovamente proposto nelle ultime settimane, lo aveva già seguito ai tempi del Bayer Leverkusen. Poi l’operazione non si concluse a causa di un’asta al rialzo. Il club nerazzurro ha però ribadito di avere altri obiettivi sulle corsie e non vuole sbagliare gli acquisti sugli esterni. Il nome di Henrichs non scalda dunque in casa Inter. E Antonio Conte, sulle fasce, pretende un’Inter ultra competitiva“.