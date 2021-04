CorSport – Inter, sarà Icardi-bis: perdite da 140mln, via un big entro il 30 giugno

Secondo il Corriere dello Sport, entro il 30 giugno 2021 l'Inter sarà costretta a cedere uno o due giocatori di primo livello

"(...) L'esercizio 2020-21, stando alle stime attuali, (potrebbe essere chiuso, ndr) con una perdita attorno a quota 130-140 milioni. Una montagna di soldi che porterebbe con sé l'obbligo di ricapitalizzare (...) Da qui la necessità di un... Icardi-bis ovvero la partenza dell'argentino con direzione Psg chiusa a fine dello scorso maggio per 50 milioni più 8 di bonus. Una boccata d'ossigeno per il bilancio 2019-20, chiuso in rosso per 102,4 milioni. Senza l'addio dell'ex capitano, la botta sarebbe stata ancora più forte".