Inter, dopo Buongiorno rispunta anche l’idea Hermoso: ecco pro e contro

Occhio a Buongiorno

Ad ogni modo, il difensore spagnolo è sola la prima idea. L’Inter, infatti, è pronta a lavorare su più fronti. Non a caso, durante l’incontro di ieri con Riso, di cui si può leggere a parte, i dirigenti nerazzurri hanno voluto informarsi pure sulla situazione della trattativa con il Napoli per Buongiorno. Si tratterebbe del profilo perfetto perché potrebbe piazzarsi, oltre che sul centrosinistra, anche al centro della linea arretrata, così da essere pure una “rete si sicurezza” per Acerbi e De Vrij. Con quest’ultimo che ha qualche richiesta dall’Olanda e dall’Arabia Saudita. Tuttavia, il vantaggio del Napoli sembra incolmabile o quasi. Senza dimenticare che, a meno di una cessione pesante, l’Inter non dispone delle risorse necessarie per farsi avanti con il Torino, entrando in concorrenza con il Napoli”, si legge.