Inter, l’identikit porta a questo nome per l’attacco. “Si lavora al doppio colpo”

La verità sulle strategie di mercato dell’Inter. Enzo Bucchioni si è soffermato sulla ricerca di una punta per l’estate in particolare

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle strategie di mercato dell’Inter. E si è soffermato sulla ricerca di una punta per l’estate in particolare: “[…] Lukaku avrebbe segnato al Liverpool? Non lo so ma in questi meccanismi di gioco e con la sua fisicità avrebbe dato quella forza d’urto e la capacità di aggredire gli spazi che è mancata. Un giocatore così sta mancando anche a Lautaro che gli spazi non sempre riesce ad aprirli da solo. Ecco allora che, puntualmente, l’Inter sta pensando alla prossima stagione e l’identikit porta a Scamacca. Lo sappiamo da tempo, il giocatore piace e non poco. La trattativa va avanti, Marotta e Carnevali si sono visti anche nei giorni scorsi, possibile l’accoppiata Scamacca-Frattesi, ma l’accordo è tutt’altro che facile quando si discute con il Sassuolo. Comunque l’Inter un centroavanti fisico lo porterà a casa e altre soluzioni sono state monitorate da tempo”, si legge.