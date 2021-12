Inter, valutazioni in corso su Sanchez per gennaio: l’identikit del sostituto

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno

I dirigenti dell’Inter si guardano attorno alla ricerca di rinforzi. Tra gennaio e giugno, l’obiettivo è quello di migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Riflessioni in corso in particolare su Alexis Sanchez, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Il mercato di gennaio è ad un passo. L’ingaggio del cileno (7 milioni) complica tutti i discorsi, ma potrebbe sempre saltar fuori un’occasione. L’anno scorso, per intendersi, lo scambio con Dzeko fu ad un passo. Al suo posto, l’Inter vorrebbe un attaccante che dia profondità, in modo da avere un attacco più completo come caratteristiche complessive”, si legge.